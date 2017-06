Wonder Woman: Steve Trevor non era previsto all’inizio nel cinecomic DC

Uno dei personaggi più amati di Wonder Woman, oltre la Principessa delle Amazzoni, è stato Steve Trevor, interpretato da Chris Pine. Ma sapete che inizialmente non era previsto nel film di Patty Jenkins?

Nel nuova guida, intitolata Wonder Woman: The Art and Making of The Film, è inclusa un’intervista di Zack Snyder, che ha contribuito alla storia della pellicola, oltre a esserne anche il produttore esecutivo. Snyder ha svelato che all’inizio non sapevano se includere o meno il personaggio di Steve. Dopo alcune discussioni, il team creativo è arrivato alla conclusione che, non solo la storia in sé aveva bisogno di Steve, ma anche loro stessi:

“All’inizio eravamo titubanti se introdurlo o meno. Steve è così profondo nella mitologia che, dopo alcune discussioni, abbiamo capito che, come Wonder Woman, anche noi avevamo bisogno di Steve al nostro fianco. Dobbiamo essere capaci di guardare Wonder Woman con gli occhi del pubblico. Ed è interessante che quegli occhi siano proprio quelli di Steve. Allo steso tempo deve essere cambiato dalla supereroina, deve capire e iniziare a vedere il mondo con gli occhi di Diana. Alla fine lui è diventato un eroe a modo suo, ispirato proprio dalla Dea delle Amazzoni“.

Sinossi Ufficiale: Prima ancora d’essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

