Wonder Woman: una nuova immagine online

Direttamente da Entertainment Weekly ecco una nuova immagine di Wonder Woman. Lo scatto ritrae l’amazzone, interpretata dall’attrice Gal Gadot, in un momento molto preciso della pellicola di Patty Jenkins, quello in cui ruba la leggendaria spada amazzone “God Killer”.

“Questo è il suo momento” ha commentato la regista. “Ha sentito di tutte le terribili cose che fanno gli uomini, ma sa anche che l’umanità ha bisogno di aiuto. Questo è un momento importantissimo perché prende la decisione di provare a essere colei che li salverà“.

Qui la foto: