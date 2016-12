Wonder Woman: Patty Jenkins e la filosofia alla base del suo cinecomic

Intervistata dalla rivista Empire, la regista Patty Jenkins (Monster) si è lasciata andare a qualche anticipazione circa il suo attesissimo cinecomic. Come sappiamo, Wonder Woman, interpretata dall’israeliana Gal Gadot (Codice 999), narra di Diana, principessa delle Amazzoni, convinta da un pilota andato a schiantarsi sul suo paradiso terrestre a soccorrere la razza umana in grave pericolo e, dunque, ad abbandonare il suo popolo. “Ciò che la motiva è di carattere filosofico. Non sta semplicemente provando a combattere il crimine. Crede fermamente nei valori del bene e dell’amore. Si tratta di un personaggio fiero e determinato a preservare una visione migliore dell’umanità. La sua è davvero una storia di crescita ed evoluzione personale“. Patty Jenkins ha inoltre aggiunto: “Il mio approccio è stato mirato ad uno sguardo esterno: quello di una persona che visita il nostro mondo per la prima. Voglio che il pubblico capisca la portata dell’orrore che una guerra di tali dimensioni può generare e quanto possa essere traumatizzante per qualcuno che vi si ritrova coinvolto con un gran senso di onore e giustizia. In principio, Diana non comprende quanto il nostro universo possa essere oscuro“.

La release di Wonder Woman è programmata per il 2 giugno 2017. Nel cast, oltre alla già citata Gal Gadot, abbiamo: Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Danny Huston e David Thewlis.