World War Z 2: ci sarà ancora David Fincher alla regia del film?

Il sequel di World War Z è molto atteso dai fan del romanzo e non solo, ma ci sarà ancora David Fincher alla regia del film?

Nelle ultime ore, online, è apparsa un’interessante intervista su Collider, dove David Ellison, presidente della Skydance, non ha soltanto fornito degli aggiornamenti sulla saga di Terminator (qui trovate la nostra news), ma si augura fortemente che il regista blasonato David Fincher rimanga dietro la macchina da presa:

”C’è una sceneggiatura della quale siamo molto soddisfatti e stiamo chiudendo un paio di accordi chiave… Speriamo che sia Fincher a girarlo.”

Fincher a Febbraio sembrava parecchio entusiasta di girare l’atteso sequel, stando alle informazioni che era riuscito a raccogliere Hollywood Reporter, il regista non vedeva l’ora di tornare a dirigere l’amico e produttore Brad Pitt e aveva apprezzato moltissimo il primo script dello sceneggiatore Dennis Kelley.

Adesso pare che ci sia stato un inatteso passo indietro, forse per colpa del budget messo a disposizione della Paramount, che non vorrebbe spendere i 190 milioni di dollari utilizzati per produrre la prima pellicola.

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi ma il dubbio sorge spontaneo: si farà con o senza Fincher il sequel di World War Z?

Fonte: Collider