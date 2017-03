X-FORCE: Cable And Deadpool saranno i protagonisti del film targato Fox

Il produttore Simon Kinberg, nelle ultime ore, ha dichiarato che il prossimo film sull’universo X-Men s’intitolerà X-Force, avrà per protagonisti Cable e Deadpool e sarà prodotto dalla Fox.

In una recente intervista con il sito Deadline, il produttore del campione d’incassi Logan, Simon Kinberg si è parecchio sbottonato, confermando non solo i due protagonisti ma che la pellicola sarà una delle più ambiziose e appassionate dell’universo X-Men.

Ecco un estratto delle parole di Kingberg: ”Stiamo lavorando duramente su nuovi personaggi come Gambit con Channing Tatum, Deadpool 2 e il nuovo film di X-Force in cui Deadpool sarà al fianco di Cable e di altri personaggi principali. X-Force sarà una combinazione tra il folle Deadpool e l’impetuoso Cable. Sono come i Black Ops degli X-Men. Loro sono molto più violenti e non vanno tanto per il sottile come gli altri eroi mutanti.”

Kingberg ha aggiunto: ”C’è un’architettura più grande per raccontare queste storie. Parlo quotidianamente con i miei collaboratori sul set e al momento ci stiamo concentrando su un tipo di narrazione più ampia e innovativa. Posso dire che è eccitante e divertente lavorare su questi progetti indipendenti dell’universo X-Men, gli spunti non mancano e la varietà dei due personaggi rende il progetto ancor più interessante. Sono sicuro daremo il meglio di noi stessi in questa pellicola”.

Non ci resta che aspettare nuovi dettagli su questa pellicola, come sempre vi terremo aggiornati.

Fonte: ComicBookMovie