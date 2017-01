X-Men: Bryan Singer dirigerà il pilot della nuova serie Fox

Dopo che la Fox ha ordinato ufficialmente il pilot di una nuova serie televisiva basata sui personaggi dei fumetti Marvel, gli X-Men, arriva la conferma che sarà proprio Bryan Singer a dirigerlo.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, è stato scritto da Matt Nix e non va confuso con Legion, altra serie ambientata nell’universo narrativo dei mutanti ma in onda prossimamente su FX (prodotta anch’essa da Singer). La trama ruota attorno a due genitori che, scoperto di avere dei figli mutanti, fuggono dal governo per allearsi a un gruppo segreto di mutanti e sopravvivere.

Singer, oltre a dirigere il pilot, sarà anche produttore esecutivo insieme a Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg, Jeph Loeb e Jim Chory.