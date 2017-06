X-Men: Dark Phoenix – Evan Peters tornerà nei panni di Quicksilver

Evan Peters, che in X-Men – Giorni di un futuro passato aveva interpretato Quicksilver, tornerà nei panni dell’iconico personaggio anche in X-Men: Dark Phoenix, diretto da Simon Kinberg. A confermarlo è The Hollywood Reporter.

Peters, così, andrà ad affiancare il cast già annunciato, composto da Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, e Sophie Turner. Il film s’incentrerà sul personaggio della Turner, Jean Grey, dato che presenterà l’iconica storia inerente alla saga di Dark Phoenix.

Inoltre, Lamar Johnson, della serie tv canadese The Next Step, si è aggiunto al progetto in un ruolo ancora sconosciuto. Le riprese di X-Men: Dark Phoenix sono attualmente in corso, e continueranno fino alla metà di Ottobre a Montreal. Kinberg, oltre a dirigere la pellicola, si è anche occupato della sceneggiatura, e produrrà il film con Hutch Parker e Lauren Schuler Donner. Lo stesso Kinberg è stato coinvolto all’interno del franchise per più di un decennio, avendo scritto i principali adattamenti della serie, da X-Men – Conflitto finale, con l’eccezione di X-Men – L’inizio. Kinberg ha prodotto anche Deadpool e New Mutants.

X-Men: Dark Phoenix approderà nelle sale cinematografiche a partire dal 2 Novembre 2018.

