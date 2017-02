X-Men: Hugh Jackman ringrazia Ian McKellen per la sua gentilezza

Quando uscì il primo X-Men nel 2000, i fan erano incredibilmente curiosi di vedere la pellicola, ma anche un po’ preoccupati nei confronti dell’interpretazione di Hugh Jackman: avrebbe portato un buon Wolverine sul grande schermo?

Fondamentalmente questa domanda è sorta perché in quegli anni Jackman era un attore completamente sconosciuto. Nessuno negli Stati Uniti l’aveva mai visto recitare. Per dirla tutta, non era stato nemmeno la prima scelta di Bryan Singer, dato che all’inizio il regista aveva scelto Dougray Scott per la parte. In seguito, l’attore scozzese dovette rinunciare al ruolo a causa di altri impegni presi (le riprese coincidevano con Mission: Impossible II).

Fortunatamente, l’attore australiano riuscì a rapire i cuori dei fan, desiderosi di vederlo in altri film in cui avrebbe interpretato la parte del mutante. Adesso, dopo 17 anni e numerose apparizioni nel franchise di X-Men della 20th Century Fox, molti fan si stanno disperando in quanto Logan sarà l’ultimo film in cui vedremo Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Venerdì, durante la promozione della pellicola a The Graham Norton Show, l’attore ha colto l’occasione per ringraziare Ian McKellen e Patrick Stewart (entrambi ospiti del programma insieme a Jackman) per essere stati così gentili con lui sul set di X-Men (2000). L’attore, guardando McKellen ha detto:

“Voglio ringraziarvi per tutti questi anni. Ero molto agitato sul set del film di X-Men, era il mio primo film. C’erano un sacco di cose da fare e tantissime persone, e mi ricordo che mi hai preso da parte dicendomi: ‘Tutto questo a volte mette a disagio. Sarà travolgente. Ma sei in buone mani e tutto andrà per il verso giusto“.

Mentre a entrambi ha detto:

“Siete stati i miei eroi. Ero in cerca di fama..e quel giorno che ti ho incontrato per la prima volta (riferendosi a McKellen) mi hai detto quelle bellissime parole… non lo dimenticherò mai“.

Dato che il contesto stava diventando estremamente commovente ed emozionate, McKellen ha smorzato la tensione dichiarando:

“Probabilmente ero innamorato di te“.

Ecco il video del discorso di Hugh Jackman:

