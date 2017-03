X-Men: Joseph Morgan si unisce alla serie targata FOX

Solo stanotte abbiamo detto addio per sempre a The Vampire Diaries, e siamo pronti a dare il benvenuto al ritorno di The Originals la prossima settimana. Eppure, sembra esserci una novità da non prendere alla leggera, che riguarda il protagonista dello spin-off di TVD: Joseph Morgan.

Joseph Morgan è entrato nel cast della serie tv di Matt Nix, la serie targata FOX con il titolo provvisorio di X-Men. Lauren Shuler Donner, una produttrice cinematografica di lunga data di X-Men, che lavorerà anche allo show televisivo, ha condiviso oggi una foto su twitter. In questa foto è raffigurato il cast mentre è impegnato a leggere la trama del pilot seduto a un tavolo. Accanto a Jamie Chung, che nello show vestirà i panni di Blink, notiamo proprio Joseph Morgan, maggiormente noto per interpretare Klaus Mikaelson nella serie The Originals. Ancora non sappiamo che ruolo interpreterà l’attore nel nuovo show.

Inoltre, la produttrice sembra anche aver svelato il titolo definitivo dello show, dato che ha scritto: “Il cast sta leggendo Gifted“. Per cui la serie potrebbe essere intitolata semplicemente Gifted oppure X-Men: Gifted. Nel cast troviamo Stephen Moyer (True Blood), Amy Acker (Person Of Interest), Jamie Chung (Once Upon a Time), Blair Redford (Switched at Birth), Sean Teale (Incorporated), Natalie Alyn Lind (Gotham), Emma Dumont (Pretty Little Liars), Percy Hynes White (11.22.63) e Coby Bell (Burn Notice).

