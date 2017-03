X-Men: lo sceneggiatore condivide la sua originale visione per il terzo film

Alla fine degli anni ’90, prima di scrivere la sua prima sceneggiatura, David Hayter era un attore in difficoltà. Per fortuna, in seguito, ha iniziato a lavorare per il giovane regista Bryan Singer. Quando è iniziata la pre-produzione del primo film di X-Men, Singer ha continuato a fare affidamento su Hayter, un appassionato lettore di fumetti. Hayter fu scelto da Singer proprio per avere maggiori consigli su come approcciarsi a ogni mutante.

Bryan Singer si fidava così tanto di lui, tanto da farlo assumere dalla 20th Century Fox per occuparsi della sceneggiatura. Dato che il suo lavoro è stato apprezzato, e il film è piaciuto, Hayter è tornato anche per scrivere la sceneggiatura di X2, e ha avuto una conversazione con Singer per scrivere anche il terzo film della serie.

Ad ogni modo, quando Singer se n’è andato per dirigere Superman Returns invece che X-Men – Conflitto finale, nessuno si è avvicinato a Hayter per scrivere la pellicola. Nonostante ciò, gli è stato chiesto come sarebbe stato il suo terzo film di X-Men:

“L’immagine che volevo per il trailer di X-Men 3 era, essenzialmente, vedere Xavier e Logan scontrarsi con Jean, mentre i suoi occhi andavano a fuoco, diventando così la Fenice Nera. Stanno parlando della guerra tra umani e mutanti, e lei dice qualcosa tipo ‘Non preoccupatevi, porrò fine a tutto questo’. E poi mostriamo la statua di Iwo Jima a Washington, mentre il sole sta sorgendo, ma c’è ancora il crepuscolo e il cielo è violaceo, e vedi un bagliore di color arancione che poi scompare. Lei prende fuoco. Vedi il Capitol Building e lei che vola sulla Casa Bianca e atterra proprio in mezzo alla strada. Poi il montaggio mostra ciò che ha davanti, ovvero l’intero esercito allineato contro di lei. Lei dice ‘Andiamo’, e poi dissolviamo sullo schermo nero. Sono andato sul set di X-Men 3. Ho incontrato il regista Brett Ratner lì. Ci hanno presentato, e quando lui ha sentito il mio nome ha esclamato: ‘O mio Dio, abbiamo bisogno di te’. Io ho risposto: ‘Ci scommetto'”.

FONTE: Comicbook