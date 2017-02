X-Men: Nicholas Hoult pronto a tornare nel prossimo film del franchise

Nicholas Hoult, in occasione del tour promozionale del suo nuovo film, Collide, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al suo futuro nel franchise di X-Men.

Nonostante Sophie Turner sia stata confermata per il prossimo film di X-Men, ancora non abbiamo avuto news riguardo al ritorno di Nicholas Hoult nei panni di Hank McCoy / Beast.

L’attore recentemente ha parlato del franchise, dandoci maggiori news riguardo al suo ritorno. Quando gli è stato chiesto se tornerà nel franchise, Hoult ha risposto:

“Penso di farne parte. Sarei felice di tornare. Amo interpretare quel personaggio e amo tutti coloro che fanno parte del progetto. Ovviamente so che si sta lavorando ad un nuovo film“.

Anche se la 20th Century Fox ancora non ha annunciato ufficialmente un nuovo film di X-Men, ci sono dei rumors riguardo a un progetto chiamato X-Men: Supernova con il working title Dark Phoenix. Ancora però non è stato confermato niente in modo ufficiale dallo studio.

FONTE: Comicbook/marvel