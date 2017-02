X-Men: Patrick Stewart annuncia il suo immediato ritiro dal franchise

Proprio come Hugh Jackman, anche Patrick Stewart è coinvolto nel francise di X-Men fin dal 2000. L’attore per tutti questi anni ha interpretato la parte del Professore Charles Xavier: un ruolo leggendario per un attore altrettanto iconico. L’ultima interpretazione di Stewart nei panni del Professore risale a Logan, ultimo film in cui vedremo Jackman nei panni di Wolverine. In Logan, Stewart interpreta una versione stanca e anziana del suo personaggio.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Stewart ha annunciato il suo immediato ritiro dal franchise di X-Men, decidendo così di abbandonare anche il suo ruolo. Anche se questa notizia farà un po’ rattristare molti fan della saga, occorre dire che questa rinuncia avviene proprio nel momento giusto. L’attore ha rivelato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il Professor X:

“Una settimana fa, venerdì notte a Berlino, tre di noi stavano seduti nella sala a guardare il film. Mi ha commosso così tanto, mi ha toccato nel profondo. Mi ha commosso molto di più ora che la prima volta. Forse è stato l’aver avuto accanto questi due ragazzi. Quando il film stava per finire Hugh ha allungato un braccio e mi ha toccato la mano proprio negli ultimi minuti, e l’ho visto fare questo [mima l’asciugarsi una lacrima che scende dall’occhio], e ho realizzato che anche io stavo facendo la stessa identica cosa. Poi, il film è finito… ed eravamo pronti a salire sul palco, ma non finché i credits non erano tutti finiti. Per cui abbiamo avuto un po’ di tempo prima di salire, e siamo rimasti ai nostri posti. In quel lasso di tempo, tra lo stare seduti e l’alzarsi per andare sul palco, ho capito che non ci sarebbe mai stato un modo migliore, perfetto, più sensibile ed emozionante per dire addio a Charles Xavier. Quindi, quella stessa sera, ho detto a Hugh: “Smetto anche io. È tutto finito“.

