XX: due clip dell’antologia horror al femminile

E’ uscita in una release limitata il 17 Febbraio XX, la discussa antologia horror al femminile formata da quattro episodi. Quattro registe donne (Karyn Kusama, Roxanne Benjamin, Annie Clark, Jovanka Vuckovic) si sono infatti cimentate nella scrittura e nella regia di diversi film poi inseriti in un’unica cornice. Da oggi sono disponibili due clip tratte dai segmenti diretti da Karyn Kusama e da Roxanne Benjamin. Ancora non sono disponibili invece immagini da The Box (Jovanka Vuckovic) e The Birthday Party (Annie Clark). Queste le inedite sequenze in attesa di capire quando sarà possibile vedere XX in Italia.