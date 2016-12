xXx: Il Ritorno di Xander Cage, due nuovi spot tv

Arriverà tra qualche giorno nelle nostre sale xXx: Il Ritorno di Xander Cage, nuovo capitolo della saga con protagonista Vin Diesel. In questo terzo episodio il protagonista ritorna da un esilio autoimposto trovandosi in rotta di collisione con uno spiegato guerriero alpha di nome Xiang. Questi è alla ricerca di un’arma sinistra e apparentemente inarrestabile nota come il Vaso di Pandora. Nel cast anche Samuel L. Jackson, Donnie Yen, Tony Jaa, Deepika Padukone, Nina dobrev, Ruby Rose, Toni Collette.

Potrete dare un’occhiata a delle scene inedite del film nei due spot TV italiani appena rilasciati in rete.