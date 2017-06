xXx: il quarto capitolo è in cantiere e tornerà anche Vin Diesel

La nuova casa di produzione H-Collective ha annunciato che è in cantiere il sequel di xXx: Il ritorno di Xander Cage e che vedrà il ritorno di Vin Diesel. Il progetto non ha ancora un titolo, ma sarebbe il quarto capitolo del franchise.

“Oggi Hollywood richiede dei partner molto forti per produrre e finanziare film ad alto budget come può essere la serie di xXx. La H Collective è una nuova compagnia entusiasta di poter lavorarci sopra” ha detto Joe Roth, produttore del capitolo precedente che è andato piuttosto bene al box-office mondiale (ovviamente non ha raggiunto il successo degli altri due film con Diesel usciti quest’anno, Fast & Furious 8 e Guardiani della Galassia Vol. 2).

Oltre a Vin Diesel tornerà anche il resto del cast di xXx: Il ritorno di Xander Cage, composto in particolare da Ruby Rose, Donnie Yen e Samuel L. Jackson.