Young Sheldon: la recensione dell’episodio pilota

Era prevedibile che sarebbe andata così. Da mesi i fan di The Big Bang Theory esprimono la loro diffidenza nei confronti del prequel e, se è vero che i nerd sono sempre diffidenti verso i prequel, è anche vero che stavolta hanno avuto ragione.

Young Sheldon, spin-off della fortunatissima serie The Big Bang Theory, ormai all’undicesima stagione, ha fatto il suo fiacco debutto sulla CBS. Come si può facilmente dedurre dal titolo, il racconto è incentrato sull’infanzia dello scienziato Sheldon Cooper. A interpretare il protagonista, un bambino estremamente intelligente ma totalmente privo di capacità sociali, è il piccolo Iain Armitage (Big Little Lies). La voce narrante di Jim Parsons, ovvero lo Sheldon adulto di The Big Bang Theory, ci presenta un momento importante nella vita del giovane genio: il primo giorno alle scuole superiori, alle quali viene ammesso, grazie alle sue doti intellettive, alla tenera età di 9 anni.

A suo padre (Lance Barber), così come agli spettatori, è subito chiaro che il saccente ragazzino non avrà vita facile in un provinciale liceo del Texas. Per quanto Iain Armitage sia adorabile, infatti, è impossibile sopportare le manie e la pedanteria di Sheldon; se nella sua versione adulta questi tratti caratteriali sono divertenti, in un bambino la quasi totale mancanza di capacità di empatia e integrazione risulta triste e snervante.

Il contrasto fra Sheldon e il rozzo fratello maggiore George (Montana Jordan) non è abbastanza sviluppato per essere interessante quanto le scaramucce fra lo Sheldon adulto e i suoi amici nella serie madre. Un certo rilievo potrebbe averlo Missy (Reagan Revor), sorella gemella di Sheldon, ironica e, a modo suo, anche lei molto intelligente, ma che viene relegata a un immeritato ruolo marginale. Su tutti spicca il personaggio di Mary Cooper, la madre del protagonista, donna battagliera e molto religiosa. Curiosamente, a interpretarla è Zoe Perry, figlia di Laurie Metcalf, che interpreta la madre di Sheldon in The Big Bang Theory. La Perry fa un ottimo lavoro nel dar vita a una donna che, per quanto incapace di comprendere a fondo un figlio così diverso da lei, è disposta a lottare per dargli le opportunità che si merita.

La sua interpretazione però non basta a risollevare un episodio pilota privo di un chiaro sviluppo narrativo, con personaggi che non creano empatia nello spettatore e battute che non fanno ridere. In più gli autori Chuck Lorre e Steve Molaro commettono un errore madornale nella caratterizzazione del protagonista: Young Sheldon sembra essere la storia di come il piccolo genio acquisisca abilità sociali di cui invece sappiamo che sarà privo ancora per molti anni, almeno fino allo stabilirsi di un rapporto con gli amici di The Big Bang Theory. Un’abusata estetica anni ‘90, un valido cast che non viene sfruttato a dovere e alcune buone idee prive di coraggio: ecco cosa rimane impresso di Young Sheldon. Restiamo fedeli all’originale, è meglio.