Young Sheldon: via libera al prequel di The Big Ben Theory

E’ stato finalmente formalizzato l’inizio della lavorazione del prequel di The Big Ben Theory dal titolo Young Sheldon. Come facilmente intuibile, l’intera serie sarà incentrata sull’infanzia di Sheldon Cooper in Texas che sarà interpretato dal giovane Iain Armitage, già visto sul piccolo schermo in Big Little Lies. Interessante anche la scelta dell’interprete della madre Mary che avrà il volto di Zoe Perry, figlia di Laurie Metcalf che nella serie principale aveva proprio il ruolo della signora Cooper. Nei panni del papà ci sarà invece Lance Barber e Raegan Revord e Montana Jordan in quelli dei fratelli.

La serie prenderà avvio da quando Sheldon compie 9 anni e si racconterà la sua vita in famiglia e nella scuola del Texas orientale. Jim Parsons rimarrà nel ruolo di voce narrante e produttore esecutivo insieme con il co-ideatore Chuck Lorre di The Big Bang Theory e gli attuali showrunner Steve Molaro e Todd Spiewak. A dirigere il primo episodio è stato chiamato un grande nome come quello di Jon Favreau (Iron Man). Ancora ignota la data di rilascio.