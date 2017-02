Z: The Beginning of Everything, la recensione della serie Amazon con Christina Ricci

Basata sul romanzo Z: A Novel of Zelda Fitzgerald di Therese Anne Fowler, la nuova serie Amazon Z: The Beginning of Everything si affaccia coraggiosamente nei dettagli biografici, e non, dell’eccentrica e misteriosa Zelda Fitzgerald, coniuge dello scrittore Scott Fitzgerald.

La protagonista ha il volto di Christina Ricci, un ritorno sullo schermo dalle sfumature sbeffeggianti. Zelda Sayre non ci viene affatto presentata come una scrittrice. Al contrario, ci ritroviamo di fronte ad una giovane dall’animo rivoluzionario, sensibile, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere con eleganza. Nessuna etichetta per una donna dall’armatura così forte e irresistibile, scandalo della Montgomery del Sud America degli anni ’20. Eppure non c’è volgarità, ma solo curiosità. Dentro di lei, giace dormiente una scrittrice o forse solo una donna pronta ad innamorarsi. Emancipata e per questo giudicata dal padre, Zelda non si rifiuta di donare un bacio ad un soldato, non si preclude un gin o una sigaretta. Esce con tutti loro pur di regalarsi emozioni e materiale letterario, eppure, sembra sussistere ancora un velo d’innocenza capace di intenerirci mentre spettegola con le sue compagne.

A rubare il cuore di Zelda, ed allo stesso probabilmente la sua indipendenza e la sua giovinezza, è il giovane Scott Fitzgerald (David Hoflin). Aspirante scrittore, a tratti presuntuoso ma giustificato dal suo animo romantico, è lui a sposare Zelda a New York, donandole la speranza e l’illusione di una vita meravigliosa all’insegna del lusso e del divertimento. La storia ci insegna che la fiction non è andata molto lontano, ed anzi è così tanta la tristezza che ci invade nel sapere come andò realmente a finire una storia d’amore che lasciò il segno in ogni luogo e in ogni dove. L’amore estremo, quello vero forse, rimane ancora imprigionato nelle pagine di Belli e Dannati, Di Qua dal Paradiso, Tenera è la Notte. Il cuore di Zelda non ha mai ceduto, eppure sembrerebbero proprio l’infelicità e la fiamma ardente della passione, la causa della sua follia e della depressione che colpì Scott. Ma la serie si ferma a dieci episodi estremamente preliminari rispetto allo storico reale, chiaramente studiati per lasciare posto ad una seconda stagione. Non importa la città o le folle di amici, Zelda e Scott si costringono a vivere in una bolla di sapone soffocante, in un matrimonio intriso di rancore, passione e champagne.

Piacevole e amara, Z: The Beginning of Everything prova a dare giustizia a tutte le donne che Zelda conteneva dentro di sé. Ed è proprio nell’incomunicabilità, nel silenzio e nel suo esatto opposto, che risiede un amore troppo grande, comprensibile forse solo a chi lo ha vissuto. Da vedere, decisamente.